شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يبحث مع مون العلاقات الشائكة مع كوريا الشمالية والان مع التفاصيل

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته إلى كوريا الجنوبية غداً الأحد، حيث يجري مباحثات هناك حول النزاع القائم بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

ويعتزم ترامب إجراء مباحثات مع الرئيس مون جاي إن في سول بشأن كيفية التعامل مع النزاع القائم.

وقد توقفت المفاوضات بين الولايات المتحدة والقيادة الشيوعية في بيونغ يانغ منذ فشل لقاء القمة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون في فبراير (شباط) الماضي في فيتنام.

وفضلاً عن ذلك يعتزم ترامب القيام بزيارة تفقدية للمنطقة الحدودية بين الكوريتين.

وكان ترامب قدم قبل وصوله إلى كوريا الجنوبية اليوم السبت عرضاً غير مباشر عبر تويتر إلى كيم يون أون للقاء به في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

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ولم يتبين حتى الآن ما الذي سيناقشه ترامب مع كيم هناك.

كما أنه من غير المؤكد أيضاً إن كان اللقاء سيتم فعلاً أم لا.

ووصفت كوريا الشمالية عرض ترامب بأنه مثير للاهتمام.

وقالت النائبة الأولى لوزير الخارجية تشو سون هوي لوسائل الإعلام الرسمية إن حكومة بيونغ يانغ لم تتلق اقتراحاً رسمياً بذلك.

ويعتزم ترامب العودة إلى الولايات المتحدة يوم غد الأحد بعد التقائه بالجنود الأمريكيين في كوريا الجنوبية.