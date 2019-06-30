شكرا لقرائتكم خبر عن فريق جيولوجي يتوجه إلى مديرية السوم لدراسة معدن الجبس والان مع التفاصيل

توجه الفريق الجيولوجي بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت إلى جبال عشعش في مديرية السوم بوادي حضرموت من أجل دراسة معدن الجبس. ويجري الفريق الجيولوجي بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت الدراسة الاستكشافية والفنية لمعدن الجبس بجبال عشعش في مديرية السوم. وضم الفريق الجيولوجي كلاً من "المهندس محمد الماعزي، والمهندس خالد بن بدرالنهدي، والمهندس عفيف العظمي، والمهندس خالد تيمور، والفني محمد الحباني، والفني علي بلخير، والفني سالم بادريس، والسائق سعيد المحمدي".

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