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مطار خليج نيوم السعودي السياحي يدشين أول رحلة سياحية

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دفعة جديدة شهدها مشروع خليج نيوم السعودي اليوم الأحد بتدشين أول رحلة من مطار مدينة نيوم التي من المقرر أن تصبح منطقة سياحية واقتصادية ضخمة في المملكة.

ويشير تدشين المطار وجاهزيته إلى تقدم الأشغال في المنطقة.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ، يوم الثلاثاء افتتاح ”مطار خليج نيوم“ في منطقة شرما شمال المملكة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء ”واس“.

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وقالت الهيئة في بيان صحفي إن المطار تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري، وأصبح جاهزًا لاستقبال الرحلات التجارية بدءًا من الأسبوع المقبل.

وقد حضر مراسم التدشين الرئيس التنفيذي لشركة نيوم م. نظمي النصر والمدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية م. صالح الجاسر ومجموعة من المسؤولين.“

وقال ولي العهد السعودي الأمير في وقت سابق إن أول بلدة في منطقة نيوم الاقتصادية، ستكون جاهزة في عام 2019 أو 2020 على أن تكتمل المنطقة كلها بحلول 2025.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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