شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عسكري: المجلس الانتقالي حصل على تفويض وقطع شوطاً كبيراً والان مع التفاصيل
قال الخبير العسكري خالد النسي بأن المجلس الانتقالي الجنوبي هو المكون الذي حصل على تفويض ودعم كل جنوبي حر.
وأضاف العميد خالد النسي في تصريحات صحفية ان :" المجلس الانتقالي الجنوبي هو المكون الذي حصل على تفويض ودعم كل جنوبي حر يعمل على استعادة دولته ولقد قطع شوط كبير في تنفيذ مهمته"
وتابع النسي : ولكن يجب على كل جنوبي يبحث عن هوية وامن واستقرار ان يساهم في هذه المهمة للخروج من هذا النفق المظلم الذي ضاعت خلاله كل قيم الحياة الكريم.
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