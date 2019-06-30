شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل وزير شؤون القدس والان مع التفاصيل

قالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت وزير شؤون القدس فادي الهدمي.

وأكدت المصادر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منزل الوزير الهدمي في مدينة القدس فجراً، وفتشته واستولت على أجهزة الهواتف النقالة الخاصة به، قبل أن تعتقله، وفقاً لما ذكرته وكالة المعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد.

يذكر أن وزير شؤون القدس السابق عدنان الحسيني تعرض للاعتقال أكثر من مرة، فيما تواصل قوات الاحتلال منع محافظ القدس عدنان غيث من الدخول إلى الضفة، وتعرض للاعتقال عدة مرات.