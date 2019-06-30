شكرا لقرائتكم خبر عن العامري يعرب عن ارتياحه لنجاح بطولة الملاكمة للمحترفين بسيئون والان مع التفاصيل
قال محمد عوض العامري مدير عام مديرية سيئون رئيس المجلس المحلي وعضو اللجنة التحضيرية لبطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين لوسائل الاعلام، اننا شعرنا بارتياح رسمي وشعبي لماشاهدناه من تنظيم عالي المستوى وحضور تفاعلي ساهم في إظهار البطولة العالمية على مدى المدة المحددة.
واكد العامري ان ضيوف حضرموت اوصلوا رسائل إيجابية من خلال اسهاماتهم وتفاعلهم مع البطولة والتنظيم المرافق له ، ورسموا صورة المحبة والسلام من عمق حضرموت الوادي ، مدينة السلام "سيئون".
واضاف نقدم من هنا رسالة شكر لمن ساهم ووضع بصمة في نجاح هذا العرس الرياضي والعالمي الكبير ونقدم اسمى عبارات الامتنان والتقدير للتحالف السعودي على دعمه ومساندته في نجاح البطولة.
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