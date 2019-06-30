أبوظبي تشهد الأحد أول تمرين للتحالف الأمني الدولي "ISALEX19"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينطلق، اليوم الأحد، التمرين الأول للتحالف الأمني الدولي 2019 "ISALEX19" بمشاركة 50 ممثلا عن جهات إنفاذ القانون في الدول التسع التي تشكل التحالف.

ويشارك في التمرين ممثلون عن فرق تكتيكية ووحدات التدخل السريع والإعلام والاتصالات والدفاع المدني والتخلص من المتفجرات "EOD".

ويعد التمرين تجربة واقعية لاختبار جاهزية الفرق وتقييم الأدوات والاستراتيجيات والإجراءات التي تم تطويرها من قِبل دول التحالف الأمني الدولي بشكل مشترك منذ انطلاق التحالف عام 2017.

يشار إلى أن التحالف الأمني الدولي الذي انطلق في أبوظبي 2017 يعد مجموعة عمل دولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والقارات وجرائم التطرف من خلال مشاريع تعاونية وعبر تبادل الخبرات في الممارسات المطبقة في هذه الدول.

ويضم حاليا تسع دول؛ هي الإمارات والبحرين والمغرب وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسنغال وسنغافورة وسلوفاكيا.