القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينطلق، اليوم الأحد، التمرين الأول للتحالف الأمني الدولي 2019 "ISALEX19" بمشاركة 50 ممثلا عن جهات إنفاذ القانون في الدول التسع التي تشكل التحالف.
ويشارك في التمرين ممثلون عن فرق تكتيكية ووحدات التدخل السريع والإعلام والاتصالات والدفاع المدني والتخلص من المتفجرات "EOD".
ويعد التمرين تجربة واقعية لاختبار جاهزية الفرق وتقييم الأدوات والاستراتيجيات والإجراءات التي تم تطويرها من قِبل دول التحالف الأمني الدولي بشكل مشترك منذ انطلاق التحالف عام 2017.
يشار إلى أن التحالف الأمني الدولي الذي انطلق في أبوظبي 2017 يعد مجموعة عمل دولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والقارات وجرائم التطرف من خلال مشاريع تعاونية وعبر تبادل الخبرات في الممارسات المطبقة في هذه الدول.
ويضم حاليا تسع دول؛ هي الإمارات والبحرين والمغرب وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسنغال وسنغافورة وسلوفاكيا.
كانت هذه تفاصيل خبر أبوظبي تشهد الأحد أول تمرين للتحالف الأمني الدولي "ISALEX19" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.