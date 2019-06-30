لقاء ترامب-كيم وانفراجة هواوي.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

الأحد 2019/6/30 12:58 مساء بتوقيت أبوظبي

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، لطّفت مصافحة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم جونج أون، في المنطقة معزولة السلاح بين الكوريتين، الأجواء الساخنة بين البلدين.

لقاء بين الرجلين عبر خلاله ترامب الأراضي الكورية الشمالية، ليصبح أول رئيس أمريكي تطأ قدماه الدولة المعزولة.

وفي السياسة أيضا، برزت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي جاء فيها أن حزب الله يخطط لهجمات في أوروبا بدعم إيراني.

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وتتابعون في ليبيا تصريحات المسماري حول التدخل التركي في بلاده، إلى جانب آخر مستجدات الوساطة الإثيوبية الأفريقية في الملف السوداني، والحالة الصحية للرئيس التونسي.

أما في الاقتصاد، فتبرز انفراجة أزمة هواوي بعد اجتماع ترامب وشي.

وعلى صعيد الفن، يأتي الصراع بين الثنائي شاهيد كابور وسلمان خان، بعدما حقّقا أرقاماً تاريخيةً على مستوى الإيرادات.

وللتعرف على مزيد من الأحداث في كافة المجالات، ستجدون ما يثري زادكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الأحد 30 يونيو/حزيران 2019.



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