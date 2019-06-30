إسرائيل تعتقل وزير شؤون القدس لاستقباله رئيس تشيلي

الأحد 2019/6/30 12:39 مساء بتوقيت أبوظبي

اعتقل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، وزير شؤون القدس فادي الهدمي من منزله في القدس الشرقية المحتلة واقتاده للتحقيق.

وحاصرت قوات كبيرة من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية منزل الهدمي في حي الصوانه قبل مداهمة المنزل واعتقاله واقتياده إلى مركز تحقيق.

وقال المحامي مهند جبارة لـ"العين الإخبارية" إن شرطة الاحتلال تدعي أن الهدمي مس ما أسمته السيادة الإسرائيلية بالقدس من خلال استقبال الرئيس التشيلي سبستيان بنييرا لدى قيامه بزيارة إلى المسجد الأقصى الأسبوع الماضي.

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وأشار جبارة إلى أن الهدمي رفض التجاوب مع محققي المخابرات الإسرائيلية .

وأدان عدنان غيث، محافظ القدس، بأشد العبارات حملة التصعيد التي تقوم بها أجهزة الأمن الإسرائيلية في المدينة وما تتعرض له الأحياء المقدسية وخاصة بلدة العيسوية.

وفي بيان أرسله لـ"العين الإخبارية"، قال غيث إن "ما تقوم به سلطات الاحتلال ما هو إلا جزء من سياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في العاصمة المحتلة والتي تتعارض والقوانين والأعراف والشرائع الدولية والسماوية".

وأضاف أن "هذه الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة على الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة، تأتي في ظل غياب أي رد فعل مؤثر ورادع من جانب المجتمع الدولي وتقاعسه عن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل".