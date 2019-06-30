طالبان تقتل 8 من مسؤولي مفوضية الانتخابات جنوب أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل ثمانية من مسؤولي مفوضية الانتخابات، صباح اليوم الأحد، على يد مسلحي حركة "طالبان" جنوبي أفغانستان.
وقال مسؤولون أفغان، إن مسلحين من حركة طالبان قتلوا ثمانية من مسؤولي مفوضية الانتخابات، ليل السبت، داخل مركز محلي في إقليم قندهار بجنوب البلاد.
ووفق ما نقلته رويترز عن مسؤولين، فإن موظفي مفوضية الانتخابات المستقلة كانوا موجودين في مكتب حكومي بمقاطعة معروف لتسجيل الناخبين عندما هاجمهم مسلحو طالبان.
هذا وأعلنت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم. بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
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