ترامب أول رئيس أمريكي يدخل كوريا الشمالية.. وكيم مدعو للبيت الأبيض

"خطوة تاريخية" بالمعنى الدلالي والفعلي، خطاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، على الأراضي الكورية الشمالية في المصافحة التي جرت بينه وبين الزعيم كيم جونج أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

ودخل "ترامب" حدود كوريا الشمالية ليصبح أول رئيس أمريكي يخطو إلى هناك، الأمر الذي اعتبره "كيم" تعبيرا عن رغبة الرئيس الأمريكي في محو الماضي وفتح صفحة جديدة، معربا عن تطلعه للخروج بنتائج جيدة عقب اللقاء الثالث بينهما، مؤكدا أن العلاقة الرائعة والجيدة بينه وبين "ترامب" كانت سببا وراء هذا اللقاء.





واستأذن "ترامب" زعيم كوريا الشمالية في العبور لحظة وصوله خط الحدود بين الكوريتين، وقال إن كيم رد عليه قائلا: "على الرحب والسعة".

خطوة تاريخية أخرى مرتقبة على الجانب الآخر من المحيط الهادئ، ستكون للزعيم الكوري الشمالي على الأراضي الأمريكية، بعد أن دعاه "ترامب" خلال القمة بينهما لزيارة البيت الأبيض، وهو ما لم يسبقه إليه زعيم كوري شمالي سابق.

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"ترامب" وصف اللقاء مع "كيم" بأنه "تاريخي" و"يوم عظيم للعالم"، مؤكدا أن العلاقة بين واشنطن وبيونج يانج جيدة.

وكشف عن أنه سيبحث مع زعيم كوريا الشمالية العديد من الملفات على رأسها نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.





ووصل الرئيس الأمريكي، صباح الأحد، إلى المنطقة منزوعة السلاح، بين الكوريتين، للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.





وجاء اللقاء الذي اقترحه "ترامب" قبل يوم عبر حسابه على "توتير"، في وقت لا تزال المفاوضات بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي متعثرة منذ القمة الأخيرة التي عقدها الرئيسان في العاصمة الفيتنامية هانوي بشهر فبراير/شباط الماضي.