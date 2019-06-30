الأمم المتحدة: مقتل وإصابة أكثر من 7500 طفل في اليمن منذ 2013

أعلنت منظمة ​الأمم المتحدة​ أن "7550 طفلا على الأقل قتلوا أو أصيبوا جراء الحرب الأهلية في ​اليمن​، منذ بداية آب عام 2013 وحتى بداية العام الحالي"، مشيرة الى أن "هذه الحالات تعد بين 11779 حالة انتهاك صارخ لحقوق ​الأطفال​ وثقتها الأمم المتحدة في اليمن خلال هذه الفترة".

، ورجحت المنظمة في بيان أن" الوضع الحقيقي أسوأ من ذلك، بسبب صعوبة متابعة الوضع الإنساني في هذا البلد".

وحذرت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال في النزاعات المسلحة، ​فرجينيا​ غامبا، من أن "معاناة الأطفال اليمنيين تفاقمت خلال هذه الفترة وبلغت مستوى مروعا، على الرغم من اتخاذ أطراف النزاع بعض الإجراءات الإيجابية"، داعية "أفرقاء النزاع وكل من لديه تأثير عليها إلى إعطاء الأولوية لجهود السلام والانخراط بشكل فعال في المفاوضات الجارية بخصوص تسوية النزاع".