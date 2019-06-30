شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قطريليكس يكشف حجم الانتهاكات بحق العمالة فى الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس فى تقرير بالفيديو له، أن تنظيم الحمدين بات محاصرا أمام المحافل الحقوقية الدولية، بسبب انتهاكاته فى حق العمالة الوافدة، لاسيما العاملون فى مشروعات مونديال الدم الذى تستضيفه الدوحة فى 2022، ودخلت المنظمات الحقوقية غير الحكومية على خط الأزمة، بعدما رصدت انتهاكات دوحة الفساد بحق الوافدين، وسط مطالبات بتدخل دولى لوقف الأعمال الإجرامية التى تمارس ضد العمال.

وأضاف الموقع فى تقريره، أن هناك تحقيقات موثقة تثبت تورط دويلة قطر فى تعذيب العمال الوافدين لديها، وعم منحهم رواتبهم، ومنعهم من السفر، وإن النظام القطرى يمارس شتى أنواع التعذيب ضد الوافدين العاملين في مشروعات البنى التحتية الخاصة بكأس العالم 2022، واصفة الأمر بالمأساة، وأن هناك تطورات خطيرة تشهدها حالة حقوق الإنسان في كل من دولتى قطر وتركيا، وخاصة فيما يتعلق بأوضاع العمال الأجانب واللاجئين، والتى تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى.

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