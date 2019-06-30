شكرا لقرائتكم خبر عن كلهم باعوك يا أردوغان.. حزب باباجان يستقبل المنشقين من حزب العدالة والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل الأزمات الداخلية والانشقاقات التى يشهدها حزب العدالة والتنمية فى تركيا، على يد رجب طيب أردوغان ، بسبب الممارسات الخاطئة والكاذبة، كشف وزير الثقافة والسياحة السابق، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، أرطغرول جوناى، أنه كان يحضر اجتماعات باباجان الخاصة بحزبه الجديد، من حين لآخر.

وأكد جوناى، أن تأسيس الحزب الجديد سيشهد انتقال عدد من قيادات العدالة والتنمية، قائلًا: “على باباجان سيكون المتحدث الإعلامي باسم اللجنة الخماسية، مشيرا فى تصريحات نقلتها جريدة الزمان التركية، إلى أن هناك دعوة لعدد كبير من العلماء في الخارج، موضحًا أن الحزب سيمثل جميع تيارات المجتمع.

وقال جوناى: "ليس من الصحيح أن المقصود هو تأسيس حزب من داخل حزب آخر فقط، وإنما تتم استشارة الجميع"، مؤكدًا على ضرورة ظهور الحزب الوليد مع مطلع العام الجديد على أقصى تقدير.

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كان جوناى من الوجوه الليبرالية المعروفة فى حزب العدالة والتنمية، وساهم فى انفتاح الحزب الحاكم على عدد من القطاعات، لكنه استقال اعتراضا على طريقة تعامل أردوغان مع قضية ملفات الفساد والرشوة التى طفت على السطح عام 2013.

جدير بالذكر أن وزير الاقتصاد السابق علي باباجان، يجرى منذ عدة أشهر مشاورات لتأسيس حزب جديد يضم منشقين عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ومن المقرر أن يكون رئيس الجمهورية السابق عبدالله جول رئيسا شرفيا للحزب.