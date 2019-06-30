السيسي: 30 يونيو من أعظم أيام تاريخنا الحديث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن "ذكرى ثورة 30 يونيو لا تزال حية في ذاكرة هذا الجيل، الذي انتفض مدافعها عن أعز وأغلى مبادئه وقيمه وهويته المصرية الأصيلة".

وأضاف الرئيس، خلال كلمته التي وجهها للشعب المصري، صباح الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو 2013:

"على الرغم من الظروف الصعبة في عام 2013، فقد كانت من أعظم أيام تاريخنا الحديث، فمن قلب المحن تخرج العزيمة والإرادة".

وتابع السيسي أن "ثورة 30 يونيو لم تنم إلا عن صيحة وتعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخًا، وتعبر عن انتماء ملايين المصريين لبلادهم".