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السعودية تدعو البحرين والعراق لتجاوز أزمة أحداث سفارة المنامة في بغداد

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

دعت كلا من العراق والبحرين إلى ضرورة تجاوز أزمة الأحداث المؤسفة التي استهدفت سفارة المنامة في بغداد، حيث قام متظاهرون عراقيون بإنزال العلم البحريني مساء الخميس الماضي.

وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم الأحد، عن استنكار المملكة الشديد لما تعرضت له سفارة البحرين في بغداد من أحداث مؤسفة على يد متظاهرين.

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وشدد المصدر السعودي "على أن المملكة وهي تعرب عن إدانتها لهذه الأحداث التي تتنافى مع أبسط قواعد الأعراف الدبلوماسية، وتخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ترحب في الوقت نفسه بموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض، وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية".

وأهاب المصدر "بقدرة كل من البحرين والعراق على تجاوز تلك الحادثة"، مؤكدا "وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين في كل المساعي التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

واستدعت مملكة البحرين الجمعة سفيرها في بغداد للتشاور بعد الاعتداء على السفارة من قبل محتجين على ورشة المنامة التي حضرها إسرائيليون لمناقشة الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، داعية الحكومة العراقية إلى حماية الموظفين والدبلوماسيين العاملين بالسفارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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