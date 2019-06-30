محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعتزم دعوة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لزيارة الولايات المتحدة.
ووفقا لتصريحات لترامب تم توزيعها، فإن الرئيس الأمريكي أجاب على سؤال عما إذا كان سيدعو كيم لزيارة الولايات المتحدة، بالقول :"سأدعوه الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعلن أنه يعتزم دعوة زعيم كوريا الشمالية لزيارة الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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