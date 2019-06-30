ترامب يعلن أنه يعتزم دعوة زعيم كوريا الشمالية لزيارة الولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ): صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعتزم دعوة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لزيارة الولايات المتحدة. ووفقا لتصريحات لترامب تم توزيعها، فإن الرئيس الأمريكي أجاب على سؤال عما إذا كان سيدعو كيم لزيارة الولايات المتحدة، بالقول :"سأدعوه الآن".

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