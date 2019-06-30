الجيش الليبي: تركيا دولة معادية وخسائرها ستكون كبيرة

أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن تركيا أصبحت دولة معادية، مؤكدًا أن خسائر أنقرة في بلاده ستكون كبيرة.

قال المسماري، خلال مؤتمر صحفي، أعلنا تركيا معادية، ولكن نستنثي الشعب التركي الذي يعاني من ظلم

وسجون رئيسه رجب طيب أردوغان، على حد قوله.وعرض لوثائق وصور تؤكد مشاركة عناصر من الجيش التركي في المعارك مع الميليشيات المتطرفة ضد الجيش الوطني الليبي، منوهًا إلى أن أنقرةدخلت المعركة بشكل رسمي عن طريق الجيش التركي.وشدد على أن تحرير العاصمة طرابلس سيتحقق قريبًا، وأن خسائر أردوغان في ليبيا ستكون كبيرة جدًا.

وأشار المسماري إلى توجيه الجيش الليبي ضربات جوية مكثفة على أماكن الميليشيات المتطرفة في مدينتي غريان وطرابلس.

وأكد أن الجيش ماضٍ في تطهير الأراضي الليبية كافة من الإرهابيين.