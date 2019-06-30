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السعودية تعرب عن استنكارها الشديد لما تعرضت له سفارة البحرين في بغداد

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أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن استنكار المملكة العربية الشديد، لما تعرضت له سفارة مملكة البحرين الشقيقة في بغداد من أحداث مؤسفة على يد متظاهرين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المصدر شدد على أن المملكة وهي تعرب عن إدانتها لهذه الأحداث التي تتنافى مع أبسط قواعد الأعراف الدبلوماسية، وتخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ترحب في الوقت نفسه، بموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض، وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية.

وأهاب المصدر في ختام تصريحه، بقدرة كل من مملكة البحرين وجمهورية العراق على تجاوز تلك الحادثة، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين في كل المساعي التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

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