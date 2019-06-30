ترمب: السلام بين فلسطين واسرائيل لن يبرم إلا في عهدي

شدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على أن اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يبرم أبدا، إذا لم يتم توقيعه خلال فترته الرئاسية.

أضاف ترمب خلال تصريحات له أثناء مؤتمر صحفي عقده، أمس السبت، في أوساكا اليابانية، في ختام قمة مجموعة العشرين الاقتصادية “أثناء عهدتي كرئيس للولايات المتحدة، إذا لم تتم الصفقة، فلن يحدث ذلك أبدًا”.

وأشار ترمب إلى وجود “فرصة جيدة” لنجاح خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميًا باسم “صفقة القرن”، معربًا عن قناعته بأن الفلسطينيين، الذين يقاطعون الإدارة الأميركية منذ إعلانها في كانون الأول قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، يريدون إبرام صفقة مع إسرائيل.

وتابع “لقد توقفنا عن تقديم الدعم والمساعدات لهم لأنهم أدلوا بتعليقات سلبية عنا على الرغم من الإعانات التي نقدمها”، مشيرًا الى أنه “إذا تم توقيع اتفاقية، فسنبدأ في تقديم المساعدة لهم، وهناك فرصة حقيقية لإبرام اتفاق، لكن الانتخابات البرلمانية الجديدة المقرر إجراؤها في 17 أيلول في إسرائيل تؤخر العملية”.

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وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من “ورشة البحرين” التي نظمتها الولايات المتحدة لتقديم الشق الاقتصادي لصفقة القرن، وغاب عنها الجانب الفلسطيني بسبب رفضه المبدئي لخطة السلام الأميركية الجديدة.

المصدر نيوز 24