كوريا الشمالية تستجيب لفكرة ترمب

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أكد الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، اليوم الأحد، عقد قمة بين الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، في خطوة قد تساهم في تحريك المفاوضات المتعثرة بين واشنطن وبيونغ يانغ.
وأضاف مون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ترمب، في سيول، أن اللقاء بين الرجلين سيتم في وقت لاحق اليوم، وهو الثالث بين الرجلين، في هذه المنطقة التي تحمل دلالة رمزية كبيرة.
وصرح ترمب، أمس السبت، بأن كيم يرغب كثيرا في لقائه، وقال خلال كلمة ألقاها أمام رجال أعمال في سيول بعيد وصوله إلى كوريا الجنوبية “اعتقد أن الكوريين الشماليين راغبون بإجراء لقاء”.
وذكر ترمب بأن وجّه دعوة الى الزعيم الكوري الشمالي للقائه في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين من أجل مصافحته.
وكتب الرئيس الأميركي عبر “تويتر”، “أثناء وجودي هناك، إذا رأى زعيم كوريا الشمالية كيم هذه الرسالة، يمكنني أن أقابله على الحدود المنطقة المنزوعة السلاح لأصافحه وأقول له مرحبا”. وقال ترمب إنه ليس “في عجلة للتوصل لاتفاق مع كوريا الشمالية بشأن أسلحتها النووية”.
المصدر سكاي نيوز عربية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.