ترمب: تجمعني “علاقة جيدة” بكيم وهو راغب جداً بلقائي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يونيو 2019 10:11 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قال الرئيس دونالد ترمب، الأحد، إن كيم يونغ-أون “يرغب كثيراً” بعقد اجتماع معه، وذلك بعدما كان الرئيس الأميركي قد وجّه في وقت سابق دعوة إلى الزعيم الكوري الشمالي إلى المجيء للقائه على الحدود بين الكوريتين.

وقال ترمب، خلال كلمة ألقاها في سيول أمام رجال أعمال: “سنرى. إنه راغب بذلك كثيراً”، مشيراً إلى أنه يوجد بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي “شعور طيب” و”علاقة جيدة”.

وأضاف: “أعتقد أن (الكوريين الشماليين) راغبون بإجراء لقاء”.

ويأتي هذا التطور المفاجئ بعد مرور 4 أشهر على قمة هانوي بين ترمب وكيم، والتي باءت بالفشل لعدم إحراز أي تقدم في ملف نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية، ومذّاك تراوح المفاوضات بين البلدين مكانها.

وهبطت طائرة الرئيس الأميركي، السبت، في قاعدة أوسان الجوية في جنوب سيول، في حين لم يصدر أي تأكيد رسمي للقاء مرتقب بين ترمب وكيم.

وفي حال تأكد انعقاد القمة بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي، فستكون الأولى في هذا المكان الذي يحمل رمزية كبيرة.

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واللقاء إن حصل سيكون الثالث بين الرجلين بعد قمّتي سنغافورة في يونيو وهانوي في فبراير 2019.

وكتب الرئيس الأميركي على “تويتر”: “أثناء وجودي هناك، إذا رأى زعيم كوريا الشمالية كيم هذه الرسالة، يمكنني أن أقابله على الحدود/المنطقة منزوعة السلاح لأصافحه وأقول له مرحباً”.

وأكد ترمب أن كيم يتابع حسابه على موقع “تويتر”، وأنه تواصل معه “بسرعة” بعد اقتراحه العفوي.

واعتبرت كوريا الشمالية أن العرض “مثير للاهتمام جداً”، غير أنها أكدت عدم تلقيها دعوة رسمية بذلك بعد، ملمحةً إلى احتمال انعقاد اللقاء.

المصدر: سيول – وكالات