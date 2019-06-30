كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قادة الاتحاد الأوروبى يقررون استبعاد فيبر من المرشحين لرئاسة المفوضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة (دى فيلت) الألمانية اليومية، نقلا عن مصادر مطلعة أن قادة الاتحاد الأوروبى، وافقوا على استبعاد المرشح الألمانى المحافظ مانفريد فيبر من شغل منصب رئيس المفوضية الأوروبية وهى الذراع التنفيذية للتكتل.

وأضافت الصحيفة أن القرار اتخذ خلال محادثات على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة فى أوساكا باليابان.

وأيدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التى دعمت محاولة فيبر لخلافة جان كلود يونكر، هذا القرار، وعارض الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ترشح فيبر للمنصب.