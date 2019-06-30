كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: الجيش الهندي يستعد للتدريب على تشغيل أنظمة S-400 الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في وقت سابق من هذا الشهر، أكدت الهند من جديد التزامها بصفقة 2018 مع روسيا بشأن شراء أنظمة الدفاع الجوي S-400 على الرغم من تهديد العقوبات الأمريكية.

وذكرت صحيفة "فاينانشال إكسبريس"، أنه من المقرر، أن يغادر ضباط القوات الجوية الهندية متوجهين إلى روسيا، في وقت لاحق من هذا العام، للتدريب على تشغيل أنظمة الصواريخ أرض-جو بعيدة المدى من طراز S-400، والتي من المقرر أن تستلم نيودلهي أول دفعة منها في أكتوبر 2020.

جاءت هذه الأخبار، في الوقت الذي التقى فيه رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كانت إدارته تضغط على نيودلهي للتخلي عن الصفقة مع موسكو من خلال التحذير من "عواقب وخيمة"، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان.

في حين لم يناقش المسؤولان القضية المثيرة للجدل للغاية المتمثلة في تسليم أنظمة S-400 إلى الهند، حذر موظف بوزارة الخارجية الأمريكية نيودلهي من الحصول على أنظمة روسية الصنع في وقت سابق من هذا الشهر لتجنب فرض عقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات.