كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مليشيا الحوثي تنوي إعادة السقاف لإدارة امن اب بعد اعتقالها له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى مليشيا الحوثي الانقلابية إلى إعادة المدعو عبدالحافظ السقاف إلى إدارة أمن محافظة اب بعد اعتقالها له على خلفية اندلاع مواجهات بين أتباعها في المحافظة الاسبوع الفائت.

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مصادر شبه مؤكدة ذكرت بأن مليشيا الحوثي الإنقلابية بصدد إعادة القيادي الحوثي عبدالحافظ السقاف لممارسة عمله في إدارة أمن المحافظة بعد أيام من توقيفه والتحقيق معه.

وكانت مليشيا الحوثي اعتقلت السقاف بعد مواجهات عنيفة بين قيادات وأجنحة المليشيا الحوثية بالمحافظة شهدتها مدينة إب الإثنين الماضي ضمن صراع النفوذ والمناصب والجبايات المالية وأراضي المواطنين وسقط فيها قتلى وجرحى بينهم قيادات ميدانية أبرزهم القيادي الحوثي إسماعيل عبدالقادر سفيان والمعين من قبل مليشيا الحوثي الإنقلابية وكيلا للمحافظة.