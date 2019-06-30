كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف العربي يعلن تدمير طائرة حوثية أطلقت نحو جازان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التحالف لدعم الشرعية في اليمن، أمس السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه جازان.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه جازان.

وأوضح المالكي أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية بكل صرامة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".