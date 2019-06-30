كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نداء لإنهاء اشتباك العشيرة في منطقة ماتوان بمنطقة هيران الصومالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا المفوض المحلي السابق لمنطقة بولو بوردي علي عبدي غور أهالي مقاطعة ماتابان إلى إنهاء الاشتباكات العشائرية في المنطقة.

وقال علي عبدي غوري لوسائل الإعلام إن أهالي هيرشابيل لهم دور رئيسي في القضاء على الصراع بين العشائر في منطقة ماتابان في منطقة هيران.

وأدان جور أهالي منطقة حيران لعدم مشاركتهم في صنع السلام في المجتمع ، وأن قادة المنطقة ليسوا سعداء بالاشتباكات العشائرية الحالية في المنطقة.

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"نحن نشعر بالحزن من الاشتباكات العشائرية الأخيرة في المنطقة ، ونحن ندعو إلى وقف إطلاق النار ، وعلى الجميع في المنطقة مسؤولية المشاركة في السلام" ، أضاف غوري

اندلعت اشتباكات العشائر عدة مرات في منطقة مطبعان مما أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات.

تعاني حيران من توترات بين العشائر في المنطقة ، لكن قادة المنطقة بذلوا الكثير من الجهود لوضع حد لهذه التوترات.