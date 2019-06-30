كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة وزير صومالي سابق في مقديشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفي وزير صومالي سابق في العاصمة مقديشو صباح أمس السبت.

توفي محمد قانياري أفراح في أحد المستشفيات الرئيسية في مقديشو بعد مرض قصير.

وكان قانياري أحد زعماء الفصائل الصوماليين السابقين وسياسيًا كان مقره في مقاطعة داينيل جنوب مقديشو.

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وقد شغل منصب وزير الأمن في الحكومة الوطنية الانتقالية التي تم تشكيلها في ديسمبر 2004 وكان أيضًا عضوًا في البرلمان المؤقت في ذلك الوقت.

أرسل الرئيس الصومالي محمد عبد الله فارماجو وأعضاء البرلمان والسياسيين تعازيهم إلى أسرة وأصدقاء قنياري.

قال الرئيس فارماجو: "رحمه الله في سلام أبدي".

كان الراحل كانياري سياسيًا ورجل أعمالًا بارزًا حضر العديد من مؤتمرات السلام الصومالية التي عقدت في مصر وإثيوبيا وكينيا خلال الحرب الأهلية في الصومال بين عامي 1993 و 1999

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وفقا لمصادر موثوقة ، سيتم دفن كانياري يوم الاحد وستقام جنازة الدولة على شرفه.