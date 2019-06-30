كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تقدم مخططا لعرض الاستثمارات اليابانية في أمريكا إلى "ترامب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوردت تقارير إعلامية، أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قرر اللعب بطريقة آمنة واستخدم طريقة بسيطة لإظهار الاستثمارات اليابانية المتزايدة في الولايات المتحدة للرئيس الأمريكي، وهو ما أشاد به "ترامب" في وقت لاحق بعد قمة أوساكا.

وصرح مسؤول بالبيت الأبيض لموقع "أكسيس"الأمريكي للأخبار، بأن رئيس الوزراء الياباني، قدم إلى "ترامب"، يوم الجمعة في قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، مخططًا مباشرًا ملونًا لعرض الاستثمارات اليابانية في الولايات المتحدة.

وحسب الموقع الإخباري، قام مراسل صحيفة "نيويورك تايمز"، بيتر بيكر، بنشر صورة على موقع "تويتر" للمخطط مع تعليق يقول "مثل الآخرين في جميع أنحاء العالم، اكتشف اليابانيون كيفية اللعب مع ترامب الزائر". وكان عنوان المخطط الرئيسي، "اليابان لديها خمسة استثمارات إضافية في شهر واحد فقط"، مكتوب بأحرف حمراء كبيرة مع تسطير الكلمات الأساسية، وربما صُممت لتعكس استخدام "ترامب" للأحرف الكبيرة في تغريداته.

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بعد لقائه مع شينزو آبي في قمة مجموعة العشرين في اليابان، أشاد "ترامب" بالاستثمارات التي رسمها الرسم البياني، موضحًا "المصانع الرائعة" التي بنتها الشركات اليابانية.

وقال "ترامب": "أقدر حقيقة أنكم ترسلون العديد من شركات السيارات إلى ميشيغان، وأوهايو، وبنسلفانيا، ونورث كارولينا - الكثير من ولاياتنا".

وقد رفض ترامب في السابق قراءة مستندات إحاطة طويلة قبل الاجتماعات ، مفضلاً التصور على الوثائق الواقعية الطويلة، على حد قول مسؤول كبير في الإدارة لوكالة "رويترز" في العام 2017.