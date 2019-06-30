كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع عدد من الحوثيين في مواجهات بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مساء أمس السبت، في مواجهات مع الجيش اليمني في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

واندلعت المواجهات عقب محاولة عناصر من الميليشيا التقدم باتجاه منطقة "الزبيريات" في جبهة شخب غربي مديرية قعطبة، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت".

Advertisements

وتمكنت قوات الجيش اليمني من إحباط هجوم الميليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبدها قتلى – ما تزال جثثهم متناثرة في منطقة المواجهات – وجرحى في صفوفها.

إلى ذلك استعادت قوات الجيش اليمني، مساء أمس السبت، كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة في جبهة حجر غربي المحافظة.

وتمكنت قوات الجيش من استعادة الأسلحة، أثناء ما كانت في طريقها على متن عربة إلى مواقع الميليشيا، في منطقة "الريبي"، بجبهة حجر.