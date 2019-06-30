دراسة: قضاء ساعتين أسبوعيا في الطبيعة مفتاح رئيسي للصحة

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن استنشاق الهواء النقي لمدة 120 دقيقة في الأسبوع يمكن أن يكون المفتاح الرئيسي للصحة والرفاهية.

ووفقا لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطاني، قالت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة “إكستر” في إنجلترا وجامعة “أوبسالا” في السويد إن ساعتين فقط في الأسبوع “تعزز الصحة العقلية والبدنية”.

وقال الباحثون في بيان أن الذين قضوا 120 دقيقة أسبوعي في الأماكن الطبيعية مثل الحدائق والغابات والشواطئ والمحميات الطبيعية “كانوا أكثر صحة ورفاهية نفسية، بالإضافة إلى ذلك لم يفرق قضاء الوقت في الخارج بين الرجال والنساء والمسنين والشباب والمستوى الاقتصادي, أو الظروف والإعاقات الصحية القائمة”.

وقال صاحب الدراسة ماثيو وايت من كلية الطب بجامعة “إكستر “في لندن “من المعروف أن الخروج في الطبيعة يمكن أن يكون مفيدا لصحة الناس ورفاههم، لكن حتى الآن لم نتمكن من تحديد حجم هذا الوقت الكافي”.

وأضافت الدكتورة تيرى هارتيج، الأستاذة المشاركة في الدراسة، أن “هناك العديد من الأسباب التي تجعل قضاء الوقت في الطبيعة مفيدا للصحة والرفاهية، بما في ذلك التعرف على ظروف الحياة، وتقليل التوتر، والاستمتاع بوقت جيد مع الأصدقاء والعائلة”.