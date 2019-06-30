القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقعت مشادات كلامية بين رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير صبحي، وبين عدد من أهالي حي العيون، وذلك على خلفية بدء العمل في دوّار العيون صباح اليوم، الأحد.
وبحسب المعلومات المتوفرة، هاجم شخص رئيس البلدية بواسطة كرسي وشتمه في المكان على ذات الخلفية.
وحضرت قوات من الشرطة في أعقاب حالة التوتر بين أهالي الحي وبين رئيس البلدية، وأعرب سكان الحي عن رفضهم إقامة الدوّار دون إيجاد حلّ بديل لهم وهو توفير شارع لمنازلهم.
وذكرت بلدية أم الفحم إن العمل في دوار العيون انطلق، اليوم، وهذا الذي انتظره أهالي المدينة لسنوات طويلة، حيث باشرت شركة المقاولات المعتمدة أعمالها الرسمية في الدوار وأحضرت الآليات الثقيلة والمعدات والمواد المطلوبة لإنجاز الدوار.
وقال عدد من أهالي حي العيون إن رئيس بلدية أم الفحم بادر لبناء دوار سيعيق تنقل سكان المنطقة من مسنين وأطفال ورجال، وإن بناء الدوار خطوة ليست في مكانها، ولا بد من إلغاء هذا المشروع الذي يضر بسكان الحي.
وأضافوا أنه على البلدية أن تراعي ظروف السكان وليس التضييق عليهم، وهذا ما أثار الغضب والتذمر. ولا يمكن إبقاء الحي بلا شارع، وتجاهل الأمر، وهذا اعتداء مرفوض على الحي.
كانت هذه تفاصيل خبر أم الفحم: اعتداء على رئيس البلدية تزامنا مع بدء العمل بدوار العيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.