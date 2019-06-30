جت المثلث: الرئيس السابق ينافس الحالي على رئاسة المجلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن المربي خالد أحمد غرة، وهو الرئيس السابق لمجلس جت المثلث المحلي ترشحه لرئاسة المجلس عن كتلة الهدى، لينافس بذلك رئيس المجلس المحامي محمد وتد، الذي أعلن قبل أشهر عن خوضه المنافسة على رئاسة المجلس لفترة ثانية بالانتخابات التي ستُجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ويأتي إعلان الترشح في الوقت التي يرقب أهالي جت الإعلان الرسمي لشخصيات أخرى يرجح أن تعلن عن خوضها المنافسة على انتخابات رئاسة المجلس المحلي، حيث من المتوقع أن يعلن رجل الأعمال، عمر شريف جسار، رسميا الأسبوع القادم خوضه انتخابات رئاسة المجلس ضمن كتلة "جت المستقبل" التي كانت بالسابق داعمة ولدورتين مرشح الرئاسة، خالد غرة.

المحامي محمد وتد مع عائلته بالجولة الثانية لانتخابات رئاسة المجلس التي فاز بها

وكان رئيس المجلس، المحامي محمد وتد، أول من أعلن رسميا ترشحه لانتخابات الرئاسة، داعيا أهالي القرية إلى منحه الثقة لدورة ثانية ليواصل ما وصفه بمسيرة العمران والتطوير والنهوض بجهاز التربية والتعليم والعمل على توسيع مسطح نفوذ القرية والمصادقة على المخطط الهيكلي الشمولي للقرية للعام 2035.

وحث الرئيس أهالي القرية على الحفاظ على النسيج الاجتماعي والعلاقات الأسرية والعائلية التي تربط جميع سكان القرية، داعيا أن تكون حملة الانتخابات نزيهة بعيدا عن التجريح أو الإساءة لأي شخص أو مرشح، مقترحا على جميع من يتطلع للترشح للرئاسة والعضوية التوقيع على ميثاق عهد للحفاظ على الهدوء والطمأنينة وجت كعائلة واحدة.

تطورات ومستجدات

وتأتي هذه التطورات الانتخابية فيما أعلن يوسف جبر ناصر الترشح للرئاسة، كما تشير تقديرات لانضمام عاصم حاتم شرقية للمنافسة بانتخابات الرئاسة وترقب الموقف والقرار النهائي لمرشح الرئاسة السابق ورئيس كتلة "الوعد الصادق"، فريد شرقية، وإذا ما سيخوض المنافسة للمرة الثالثة بشكل مستقل أو داعما لتحالف لمرشح آخر للرئاسة.

الرئيس السابق للمجلس خالد غرة ينافس للمرة الثالثة على رئاسة المجلس

وجاء إعلان مرشح كتلة الهدى للرئاسة، المربي خالد غرة، في بيان أصدره بعد ظهر أول من أمس، الجمعة، على أهالي القرية وأعلن من خلاله عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وقال في البيان الذي أتى بعنوان "جت عائلة واحدة: "لقد كنت رئيسا لمجلس جت المحلي فترة أربع سنوات من 2011 إلى 2015، حيث تسلمنا السلطة المحلية غاصة بالديون كما افتقدت للأمور الأساسية والبسيطة التي يجب أن تتوفر في السلطة المحلية".

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وأضاف: "أثبتنا للجميع وخلال فترة وجيزة قدرتنا على إعادة بنائها وهيكلتها من جديد، ولكي نعيد لجت صدارتها ومكانتها السامية على السلطات المحلية ونعيد للإنسان كرامته واحترامه والتعامل مع الجميع بالعدل والأمانة وبدون تفرقة، قررت وبعد التشاور مع جميع أطياف هذه البلد الطيب قرارا لا يقبل التأويل ولا العدول أن أرشح نفسي لرئاسة المجلس المحلي".

تحالفات عائلية

وتعتمد الترشحات للرئاسة والعضوية في جت بالأساس على تحالفات عائلية مع غياب تام للأحزاب والحركات السياسية عن انتخابات الرئاسة والعضوية للمجلس المحلي.

رئيس مجلس جت المحامي محمد وتد

وكان المحامي محمد وتد، قد فاز برئاسة مجلس جت المحلي بفارق 200 صوت على منافسه خالد غرة، وذلك في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي جرت بتاريخ 25.11.2015، حيث حصل وتد حصل على 3,252 صوتا، في حين حصل منافسه على 3,035 صوتا

وستكون فترة إدارة مجلس جت المحلي المقبلة في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، 3 سنوات و11 شهرا وليس 5 سنوات كما هو متبع، وذلك من أجل أن يتسنى مستقبلا إجراء الانتخابات بالقرية مع مختلف السلطات المحلية والبلديات في البلاد.