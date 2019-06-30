السعودية ترحب بموقف الحكومة العراقية حول اقتحام سفارة البحرين

رحبت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، بموقف الحكومة العراقية ازاء حادث "اعتداء متظاهرين" على سفارة البحرين في العراق الخميس الماضي.
وشددت الوزارة على أن "المملكة وهي تعرب عن إدانتها لهذه الأحداث التي تتنافى مع أبسط قواعد الأعراف الدبلوماسية، وتخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ترحب في الوقت نفسه بموقف الحكومة العراقية من الاعتداء المرفوض، وما اتخذته من إجراءات لتوفير الحماية اللازمة لتأمين سلامة البعثة البحرينية".
وأهابت الوزارة "بقدرة كل من مملكة البحرين وجمهورية العراق على تجاوز تلك الحادثة"، مؤكدة "وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين في كل المساعي التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
يذكر أن متظاهرين غاضبين اقتحموا مقر السفارة البحرينية في منطقة المنصور في بغداد مساء الخميس 27 حزيران، احتجاجا على "صفقة القرن" و"ورشة المنامة"، حيث قاموا بإنزال العلم البحريني ورفع العلم الفلسطيني بدلا عنه.
وأعلن وزير الداخلية، اعتقال 54 شخصا ممن اعتدوا على سفارة البحرين في بغداد، وإحالة آمر قوة الحماية المسؤولة عن تأمين السفارة إلى التحقيق.
واعربت الحكومة العراقية، عن اسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة البحرين، مؤكدة ان الاجهزة الامنية كافة اتخذت الاجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدا لتقديمهم الى القضاء.
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