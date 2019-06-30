العطار: خفض أسعار البيض يتناسب مع الدخل النقدي للمواطن

اكد عضو مجلس الاعمال الوطني العراقي غدير العطار، الاحد، ان خفض أسعار البيض يتناسب مع الدخل النقدي للمواطن، مطالبا بضرورة العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية والرقابية للسيطرة على تقلبات السوق.
وطالب العطار الحكومة بـ"إهمية العمل المشترك والتنسيق ما بين الجهات ذات العلاقة من الأجهزة الأمنية والرقابية للسيطرة على تقلبات السوق حول أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية".
واكد العطار أن "الفلاح العراقي يعي تماماً اهمية دوره الوطني في تحقيق الامن الغذائي وتوفير المنتج ذو الجودة العالية للمواطن على الرغم من قلة الدعم والمساندة من الجهات المعنية".
يشار إلى أن السوق المحلي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار بيض المائدة في الآونة الأخيرة حيث وصل سعر الطبقة الواحدة إلى سبعة الاف دينار.
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