العطار: خفض أسعار البيض يتناسب مع الدخل النقدي للمواطن

وقال العطار في بيان صحفي تلقت الخليج 365 نسخة منه إن"إجراءات اتحاد الجمعيات التعاونية في العراق ستساهم بشكل كبير في خفض أسعار بيض المائدة بما بتناسب مع الدخل النقدي اليومي للمواطن".

وطالب العطار الحكومة بـ"إهمية العمل المشترك والتنسيق ما بين الجهات ذات العلاقة من الأجهزة الأمنية والرقابية للسيطرة على تقلبات السوق حول أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية".



واكد العطار أن "الفلاح العراقي يعي تماماً اهمية دوره الوطني في تحقيق الامن الغذائي وتوفير المنتج ذو الجودة العالية للمواطن على الرغم من قلة الدعم والمساندة من الجهات المعنية".

يشار إلى أن السوق المحلي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار بيض المائدة في الآونة الأخيرة حيث وصل سعر الطبقة الواحدة إلى سبعة الاف دينار.

