لدغات ثعبان تقتل أربعة أطفال أشقاء في اليمن

توفي أربعة أطفال أشقاء في قرية الخشم شمالي محافظة الحديدة اليمنية، بعد تعرضهم إلى لدغات ثعبان ضخم. وأوضحت مصادر محلية، وفقاً لـ"روسيا اليوم"، أن الضحايا الأربعة نزحوا مع والديهما قبل أشهر من منطقة بني حسن بمديرية عبس بمحافظة حجة إلى قرية الخشم.



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