أرقام علي عدنان في آخر مبارياته بدوري MLS الأميركي

وينتهي عقد إعارة علي عدنان مع فانكوفر اليوم الأحد الموافق 30 حزيران 2019، حيث سيعود اللاعب إلى صفوف اودينيزي الإيطالي لحسم مستقبله.

عدنان شارك أساسياً في المباراة وقدم اداءً جيداً في المباراة وحصل على تقييم 6.8 من 10.



وفيما يلي ارقام اللاعب في المباراة:التسديدات: 1.

نسبة الاستحواذ: 4.9%.

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نسبة التمريرات الناجحة: 76%.

الالتحامات الهوائية الناجحة: 3.

التدخلات الناجحة: 2.

دقائق اللعب: 98.