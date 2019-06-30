أرقام علي عدنان في آخر مبارياته بدوري MLS الأميركي

2019-06-30 | 08:52
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خاض نجم المنتخب الوطني، علي عدنان، آخر مبارياته مع فريقه الكندي فانكوفر وايتكابس أمام سياتيل والتي انتهت بفوز الاخير 1-0 في الجولة الأخيرة من النصف الأول للدوري الأميركي بكرة القدم MLS.
عدنان شارك أساسياً في المباراة وقدم اداءً جيداً في المباراة وحصل على تقييم 6.8 من 10.
وفيما يلي ارقام اللاعب في المباراة:
التسديدات: 1.
نسبة الاستحواذ: 4.9%.
نسبة التمريرات الناجحة: 76%.
الالتحامات الهوائية الناجحة: 3.
التدخلات الناجحة: 2.
دقائق اللعب: 98.
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