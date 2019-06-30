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ترامب يدخل حدود كوريا الشمالية ليصبح أول رئيس أمريكي يخطو إلى هناك

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

العين الإخبارية - وكالات

الأحد 2019/6/30 10:56 صباحا بتوقيت أبوظبي

ترامب وكيم بالمنطقة منزوعة السلاح

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين، فيما انضم إليهما رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، عقب مصافحتهما. 

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ودخل ترامب حدود كوريا الشمالية ليصبح أول رئيس أمريكي يخطو إلى هناك.

واعتبر زعيم كوريا الشمالية عبور ترامب الحدود بين الكوريتين أنه يظهر رغبته في محو الماضي وفتح صفحة جديدة.

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وأعرب عن تطلعه للخروج بنتائج جيدة عقب هذا اللقاء، مؤكدا أن العلاقة الرائعة والجيدة بينه وبين ترامب كانت سببا وراء هذا اللقاء.

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من جانبه، وصف الرئيس ترامب اللقاء بأنه تاريخي ويوم عظيم للعالم، مؤكدا أن العلاقة بين واشنطن وبيونج يانج جيدة.

وكشف عن أنه سيبحث مع زعيم كوريا الشمالية العديد من الملفات على رأسها نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

ووصل الرئيس الأمريكي،صباح اليوم الأحد، إلى المنطقة منزوعة السلاح، بين الكوريتين، للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.

ويأتي هذا اللقاء الذي اقترحه ترامب قبل يوم عبر حسابه على "توتير"، في وقت لا تزال المفاوضات بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي متعثرة منذ القمة الأخيرة التي عقدها الرئيسان في العاصمة الفيتنامية هانوي بشهر فبراير/شباط الماضي.

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