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ترامب يصل إلى المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين قبل لقائه بكيم وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين اليوم الأحد قبل لقائه بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون. وزار ترامب ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن موقع حراسة في الطرف الشمالي للجانب الكوري الجنوبي من المنطقة حيث سيتحدث ترامب إلى جنود أمريكيين وكوريين جنوبيين. ومن المتوقع أن يجتمع ترامب وكيم في المنطقة الأمنية المشتركة قرب الحدود بين الكوريتين ويسير جنود من الشمال والجنوب دوريات فيها.

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