شكرا لقرائتكم ترحيب "خاص" من الأسواق الخليجية بقرارات قمة العشرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تفاعلت الأسواق الخليجية إيجابا، اليوم الأحد، مع قرارات مجموعة قمة العشرين والتي تكللت بالهدنة التجارية بين أميركا والصين، ورفع الحظر عن هواوي، إلى جانب الاتفاق السعودي – الروسي حول تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط.

وارتفعت أسهم السوق السعودية بنسبة 1.26% إلى 8,796 نقطة عند الساعة 06:22 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.33% إلى 2,660 نقطة.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.06% إلى 4,994 نقطة، بينما حقق مؤشر السوق الكويتية مكاسب بنسبة 0.24% إلى 6,385 نقطة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن في مؤتمر صحافي في ختام قمة العشرين التي عقدت على مدى يومين في مدينة أوساكا اليابانية، أن بلاده لن تفرض رسوما جديدة على الصين، لكنه أضاف أن إدارته لن تلغي الرسوم السابقة.

وقال: "سنمتنع في الوقت الراهن عن رفع الرسوم، وسيشترون المزيد من المنتجات الزراعية".

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إلى ذلك، أوضح أنه مستعد للمضي قدماً في التفاوض مع الصين، مضيفاً: "الصين لديها رغبة حقيقية في التوصل لاتفاق معنا".

وفي ما يتعلق بملف هواوي، قال: "اتفقت مع الصين على رفع الحظر عن هواتف هواوي".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد في وقت سابق، السبت، أن اجتماعه بشأن التجارة مع نظيره الصيني شي جين بينغ كان "ممتازاً"، مشيراً إلى أن المفاوضات "عادت إلى مسارها".

وفي سياق منفصل، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط لما بين 6 و9 أشهر.

وتابع بوتين في مؤتمر صحافي عقب محادثات مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية، أن الاتفاق سيمدد بشكله الحالي وبالكميات ذاتها.

وتجتمع منظمة أوبك وحلفاء لها فيما يعرف باسم أوبك+ يومي الأول والثاني من يوليو/تموز لمناقشة اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا. وينتهي العمل بالاتفاق بعد الثلاثين من يونيو/حزيران.