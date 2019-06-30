إطلاق سراح زعيم معارض في الكاميرون بعد خطفه من قبل مجهولين

أُطلق سراح جون فرو ندي زعيم حزب معارض رئيسي في ​الكاميرون​ بعد أن خطفه مسلحون مجهولون في المنطقة المضطربة الناطقة بالإنجليزية يوم الجمعة.

ويقاتل متمردون انفصاليون ​القوات​ الحكومية منذ نحو عامين بسبب ما يرونه أنه تهميش للناطقين بالإنجليزية من قبل ​الحكومة​ المركزية التي يهيمن عليها الناطقون بالفرنسية.

وكان جون فرو ندي زعيم حزب الجبهة الاشتراكية الديمقراطية قد اختطف من منزله في مدينة باميندا . وكانت تلك ثاني مرة يتعرض فيها فرو ندي للخطف خلال شهرين.