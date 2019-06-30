إطلاق سراح زعيم معارض في الكاميرون بعد خطفه من قبل مجهولين

أُطلق سراح جون فرو ندي زعيم حزب معارض رئيسي في الكاميرون بعد أن خطفه مسلحون مجهولون في المنطقة المضطربة الناطقة بالإنجليزية يوم الجمعة.
ويقاتل متمردون انفصاليون القوات الحكومية منذ نحو عامين بسبب ما يرونه أنه تهميش للناطقين بالإنجليزية من قبل الحكومة المركزية التي يهيمن عليها الناطقون بالفرنسية.
وكان جون فرو ندي زعيم حزب الجبهة الاشتراكية الديمقراطية قد اختطف من منزله في مدينة باميندا . وكانت تلك ثاني مرة يتعرض فيها فرو ندي للخطف خلال شهرين.
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