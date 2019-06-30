عبداللهيان: السبيل الوحيد لخلاص ترامب هو تغيير سلوكه في مواجهة ايران

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني للشؤون الدولية، حسين امير عبداللهيان، ان السبيل الوحيد لخلاص الرئيس الاميركي ترامب هو تغيير سلوكه في مواجهة المنطق القوي للقيادة والشعب الايراني العظيم، هو غير مؤهل حتى للحديث عن حظر قائد الثورة الاسلامية، إنه يريد أن يفعل شيئا يحظى باهتمام الإمام الخامنئي ولكنه تلقى بالفعل الإجابة.
وكان المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني قد حذّر في وقت سابق وبعد اسقاط الطائرة الاميركية المسيرة، ترامب من مغبة ارتكاب اي خطأ ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.
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