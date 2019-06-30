عبداللهيان: السبيل الوحيد لخلاص ترامب هو تغيير سلوكه في مواجهة ايران

أكد المساعد الخاص لرئيس ​مجلس الشورى الاسلامي الايراني​ للشؤون الدولية، ​حسين امير عبداللهيان​، ان السبيل الوحيد لخلاص الرئيس الاميركي ​ترامب​ هو تغيير سلوكه في مواجهة المنطق القوي للقيادة والشعب الايراني العظيم، هو غير مؤهل حتى للحديث عن حظر قائد ​الثورة الاسلامية​، إنه يريد أن يفعل شيئا يحظى باهتمام الإمام الخامنئي ولكنه تلقى بالفعل الإجابة.

وكان المساعد الخاص لرئيس ​البرلمان الايراني​ قد حذّر في وقت سابق وبعد اسقاط الطائرة الاميركية المسيرة، ترامب من مغبة ارتكاب اي خطأ ضد ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية.