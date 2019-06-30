قاطيشه: تقرير موديز تحذيري ولا نستطيع أن نقوم بإصلاحات بحسابات دفترية

رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشه أن "إطلاق التحذيرات من الخارج يطمئن ويقلق في آن معاً"، مشيرا الى أن "الإدارة الشفافة والصحيحة هي التي تبني الدولة وليس الوزير فقط".
وتطرق قاطيشه في حديث إذاعي الى تقرير "موديز"، لافتا الى أن "رجل الدولة لا يستطيع أن يبوح بنقاط ضعف الدولة لذلك الوزراء "يغطّون" على المشاكل في الدولة ويعتبرون أن تقرير "موديز" كاذب، ونحن اعتبرنا أن تقرير "موديز" تحذيري وقلنا في الموازنة لا نستطيع أن نقوم بهكذا إصلاحات "بحسابات دفترية".
وعن موضوع المتقاعدين العسكريين، ذكر أن "في مجلس النواب كان هناك تضامنا معنا من كافة الكتل واعتبروا أنه لا يجوز مس بأموال المتقاعدين ونحن رفضنا حسم 3% من الطبابة".
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