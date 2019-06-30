ثلاثة جرحى بإنقلاب سيارة على طريق عام جل البحر- صور

نقل عناصر من ​الدفاع المدني​ فجر اليوم ثلاثة جرحى الى ​مستشفى​ جبل عامل أصيبوا جراء انحراف سيارتهم و انقلابها على طريق عام ​جل البحر​ - صور.

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