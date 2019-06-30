شكرا لقرائتكم خبر عن "قطريليكس": الدوحة تلجأ لحيل جديدة لتسول السياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أنه بعد فشل عصابة الدوحة في إيجاد علاج لقطاع السياحة المتضرر منذ المقاطعة العربية للدوحة، رغم تقديم عروض سخية لاستجداء عطف السائحين الذين انفضوا عن الدويلة الصغيرة بعد انكشاف دعمها للإرهاب، عادت دويلة الحمدين لحيل جديدة في محاولة يائسة لاستقطاب وتسول السائحين.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن أبواق نظام تميم من بينها قناة الجزيرة القطرية عبر موقعها الإلكتروني، روجت أن الدويلة الخليجية يمكن المقيمين من دعوة أقاربهم وأصدقائهم لزيارة الإمارة، يسمح لهم بالدخول للدوحة بتأشيرة عند الوصول دون رسوم، كما نقلت أبواق تميم مساعد الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة حسن عبد الرحمن الإبراهيم تعليقًا على الإجراءات الجديدة لدعم السياحة بقطر، قوله إن قطر تعمل على تسهيل الوصول إلى قطر عبر عدة سياسات وأنظمة جديدة.

ولفت موقع "قطريليكس" إلى أن دويلة التطرف والإرهاب دشنت مؤخرًا نظام الإخطار الإلكتروني للراغبين في السفر لدولة قطر أثناء موسم الصيف والممتد من تاريخ 4 يونيو وحتى 16 أغسطس 2019، موضحا هذا النظام يمكن المقيمين من دعوة أقاربهم وأصدقائهم والحصول على إخطار إلكتروني يخولهم الدخول للدولة بتأشيرة عند الوصول دون رسوم، وتشمل الفئات المستهدفة الأقارب والأصدقاء للمقيمين في قطر والمقيمين السابقين بالدولة والعائلات الباحثة عن وجهات سياحية جديدة.