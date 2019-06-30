أزمة تونس.. مناعة الداخل

كشفت الأحداث التي شهدتها تونس أول أمس، أنه في اللحظات الصعبة في حياة الدول تتوجّه الأنظار نحو الجسم الداخلي للبلاد ومدى تماسكه ومناعته.

فرغم الخوف الذي خيّم على تونس، ومعها مجموع المنطقة المغاربية لشبهة وجود أياد أجنبية تحاول ضرب استقرار تونس وتوجيه نتائج انتخاباتها المقبلة، أو عرقلتها، فإن مصدر الاطمئنان الأول كان هو معرفة الجميع بمستوى وعي الشعب التونسي ويقظته التي جعلته يقود أكثر تجارب الربيع العربي نجاحا، رغم الصعوبات التي تعترض تونس بفعل فاعلين خارجيين.

في مواقف وأوقات كهذه لا يمكننا إلا أن نسائل أنفسنا حول وضعية الجسم الوطني الداخلي. فالطبقة السياسية والحزبية تعيش منذ سنوات على وقع الإضعاف الذاتي والخارجي، بهدف إعادة تمكين الدولة بمعناها فوق الانتخابي، لكن أحداثا مثل مؤتمر البحرين الأخير، الذي واجهت الدولة ضغوطا كبيرة لحملها على المشاركة فيه، تظهر حاجة هذه الأخيرة إلى الدعم والسند الشعبيين لمواجهة هذه الضغوط، والتمكن من تخفيض مستوى التمثيلية، إذ لم يكن من الممكن مقاطعة المؤتمر.

الحرية والديمقراطية والعدالة لم تكن، في يوم من الأيام، إضعافا للدول، وإلا لكانت الأمم الحرة في ذيل التصنيفات العالمية. وإذا كان إضعاف الديمقراطية يحمي مصالح البعض، فإن تقويتها تحمي الوطن، حاكمين ومحكومين.