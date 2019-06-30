برشلونة يكشف موعد تقديم دي يونغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن تقديم النجم الهولندي فرينكي دي يونغ كلاعب لبرشلونة بات قريبا، حيث من المقرر ذلك في الأسبوع الأول من تموز/يوليو القادم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن برشلونة حدد الخامس من تموز/يوليو المقبل، ليكون الأول الذي يظهر فيه دي يونغ بقميص البلوغرانا في كامب نو.

ووقع دي يونغ عقده مع برشلونة في كانون الثاني/يناير الماضي، ولكن وفقًا لشروط الاتفاقية بين النادي الكتالوني وأياكس، فإن دي يونغ كان عليه أن يكمل الموسم مع فريقه الهولندي، على أن ينضم لبرشلونة في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يعقد دي يونغ مؤتمرًا صحفيًا، عقب تقديمه رسميًا، للرد على أسئلة الصحفيين.

وساهم دي يونغ في تتويج أياكس بالثنائية المحلية، إلى جانب تأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما ساهم في احتلال منتخب هولندا وصافة دوري الأمم الأوروبية.