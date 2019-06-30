حورة: مصرع طفلة في حادث دهس بساحة المنزل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت رضيعة، لم تتجاوز العامين، مصرعها إثر تعرضها للدهس، على ما يبدو، في قرية حورة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، الليلة الماضية.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تلقت الشرطة بلاغا عن طفلة تبلغ من العمر نحو عام ونصف العام تم إحضارها من قرية حورة، الليلة الماضية، لتلقي العلاج الطبي في مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع، غير أن الأطباء لم يكن أمامهم سوى إعلان وفاتها متأثرة بإصابتها الحرجة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وتقوم بفحص شكوك في حادث دهس بساحة المنزل. ولا يزال التحقيق مستمرا.