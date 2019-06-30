محاكمة أميركي بعد تأليفه قصّة وهمية لتبرير تأخره عن العمل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اتهمت السلطات الأميركية في مقاطعة نيوهامشير، أميركيا بالتزوير بعدما برر تأخيره عن العمل بقصة وهمية مفادها أن الشرطة أوقفته أثناء ذهابه إلى العمل.

ذكرت صحيفة "كاليدونيان ريكورد" المحلية، أن بول نيلسون البالغ من العمر 51 عاما، وهو من مدينة ليسبون، قد اتهم الأسبوع الماضي بالتزوير، الجناية التي يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وقالت الشرطة إنه أخبر رئيسه في العمل بأنه تأخر عن دوامه في شركة إنشاءات في 11 آذار/ مارس لأن أحد عناصر شرطة ليسبون أعطاه تحذيرا بشأن تسجيل سيارته منتهي الصلاحية.

وعندما شعر رئيسه بالشك في الرواية، أعطاه نيلسون خطابا يزعم أنه من ضابط شرطة مع وصف مفصل لتفاعلهما، بحسب الشرطة.

واتصل رئيسه بالشرطة التي قالت له إنها لم تكن على اتصال مع نيلسون في ذلك اليوم ولم تكتب له أي رسالة.