شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ترامب يصل إلى المنطقة المنزوعة السلاح قبيل لقاء مرتقب مع كيم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:27 صباحًا, 30 يونيو 2019 م وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم إلى المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسّم شبه الجزيرة الكورية، وفق ما أعلن البيت الأبيض، قبيل لقاء مرتقب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

ويأتي هذا اللقاء، في وقت لا تزال المفاوضات بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي متعثرة منذ القمة الأخيرة التي عقدها الزعيمان في فيتنام.

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